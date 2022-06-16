18-летний французский нападающий присоединился к Реал Сосьедаду, информирует официальный сайт команды . Контракт с Шо рассчитан на 5 лет.

Барселона объявила о первом трансфере межсезонья – Реал снова проиграл конкуренцию

"Бело-синим" все же удалось достичь договоренности с Анже о трансфере. На продаже Мохамеда Али французский коллектив заработал около 11 миллионов евро.

Заметим, у футболиста есть британское и французское гражданство, но сейчас он выступает за молодежку "Ле Блё". В кампании 2021/22, несмотря на свой юный возраст, Шо провел 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги