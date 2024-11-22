Кубок Испании, 1-й раунд

Хове – Реал Сосьедад – 0:5

Голы: Барренечеа, 12, 15, Гомес, 38, Магуназелая, 44, Готи, 78

Реал Сосьедад не дал Хове ни малейшего шанса на сенсацию в матче первого раунда Кубка Испании – уже к перерыву баски громили своего соперника со счётом 4:0. Героем встречи стал Андер Барренечеа – за 45 минут он оформил 2+2 по системе гол+пас. Также в этой встрече отличился экс-звезда Манчестер Сити и олимпийский чемпион Серхи Гомес.

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В перерыве главный тренер гостей Иманол заменил Барренечеа и Гомеса, чтобы они могли сосредоточиться на воскресном дерби с Атлетиком в Ла Лиге. Тренер Реала Сосьедад решил дать игровую практику игрокам второй команды басков. Один из них - 22-летний полузащитник Микель Готи – воспользовался своим шансом и забил в дебютном матче за первую команду.