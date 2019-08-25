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Реал Сосьедад одолел Мальорку, Алавес и Эспаньол расписали сухую ничью: 2-й тур Примеры, матчи воскресенья

20:14 18 Читати українською
Реал Сосьедад одолел Мальорку, Алавес и Эспаньол расписали сухую ничью: 2-й тур Примеры, матчи воскресенья

В воскресных матчах Примеры только Реал Сосьедад сумел одержать победу.

Алавес – Эспаньол – 0:0

Мальорка – Реал Сосьедад – 0:1

Голы: Эдегор, 83

Леганес – Атлетико – начало матча в 20:00

Барселона – Бетис – начало матча в 22:00

В воскресном матче Примеры Мальорка принимала Реал Сосьедад. У команд не было много возможностей, чтобы отличиться, а судьбу встречи решил гол Едегора в конце встречи – Эспаньол одержал тяжелую победу 0:1.

Соперник луганской Зари в квалификации Лиги Европы Эспаньол перед решающим поединком на евроарене, не сумел на выезде переиграть скромную Мальорку в чемпионате. Напомним, первый матч между Зарей и Эспаньолом завершился пермогою испанцев 3:1, что усложнило задачу выхода в следующий раунд для луганчан.

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Леганес Леганес Атлетико Атлетико Эспаньол Эспаньол Мальорка Мальорка Испания Алавес Алавес
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