Сельта, несмотря на очередной гол Яго Аспаса, не смогла избежать поражения от Реал Сосьедада (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 9-й тур

Сельта – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Аспас, 39 – Ильярраменди, 30, Субельдия, 34

Эспаньол – Вальядолид – начало в 19:30

Бетис – Альмерия – начало в 22:00

Сельта в родных стенах принимала Реал Сосьедад. Матч оказался не очень интересным – галисийцы были немного активнее, баски несколько острее, а голевых моментов было очень мало. Тем не менее, все они завершились взятием ворот.

Лунин пострадал от мастерства Модрича – видео подготовки Реала к супербитве против Барселоны

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте усилиями Аспаса, которому удалось забить 10-й гол в ворота Сосьедад за карьеру. Это только самый высокий результат в противостояниях с одним клубом (столько же Яго отгрузил Севилье и Барсе). Впрочем, "королевский клуб" отыгрался на 30-й минуте благодаря дальнему выстрелу Ильярраменди, а на старте второго тайма Субельдия удачно замкнул подачу с углового – 1:2!

Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу. Реал Сосьедад празднует волевую победу и возвращается в зону ЛЧ. Сельта остаётся на 11-й позиции.

Атлетико победил Атлетик и поднялся в топ-3, Севилья одолела Мальорку в первой игре после камбека Сампаоли в Ла Лигу