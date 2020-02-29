Реал Сосьедад минимально одолел Вальядолид и поднялся на третью строчку турнирной таблицы Примеры

В пятницу, в рамках 26-го тура, Вальядолид на выезде уступил Реал Сосьедаду. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

26-й тур Примеры в пятницу, 28 февраля, стартовал матчем между Вальядолидом и Реал Сосьедадом. За весь первый тайм команды смогли нанести лишь по два удара, однако ни один из них даже близко не летел в створ ворот.

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После перерыва несколько неплохих моментов упустил шведский форвард "бело-голубых" Александр Исаак. В конце концов, ближе к середине второго тайма полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай головой замкнул прострельную передачу Микеля Оярсабаля и забил единственный гол в матче.

Под конец матча Рауль Гарсия и Сандро Рамирес могли перевернуть игру с ног на голову, однако сегодня был не день Вальядолида.

Как следствие, победа принесла Реал Сосьедаду 43 очка и подняла его на третью строчку турнирной таблицы, Вальядолид с 29-ю баллами – пятнадцатый.

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