Реал Сосьедад изменил название своего стадиона

Домашняя арена Реал Сосьедад отныне будет называться не Аноэта, а Реале Арена.

Реал Сосьедад продал права на название своего стадиона страховой компании Реале Сегурос, и теперь Аноэта будет называться Реале Арена, сообщил официальный сайт клуба.

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Президенты Реал Сосьедада Хокин Аперибай и Реале Сегурос Игнасио Марискаль подписали соглашение, согласно которому кроме права переименовать стадион компания обязуется завершить генеральную реконструкцию арены к концу 2019 года. Сотрудничество Реале Сегурос и Реал Сосьедад продолжается с 2012 года.

Напомним, Аноэта была открыта в 1993 году и вмещала 32 000 зрителей (после установки индивидуальных сидений вместимость сократилась до 26 800), а после реконструкции расширится до 42 300.

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