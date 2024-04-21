Ла Лига, 32-й тур

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Оскар, 29 – Барренечеа, 15

Альмерия – Вильяреал – 17:15

Алавес – Атлетико – 19:30

Реал – Барселона – 22:00

Баски хотели закрепиться на 6-й позиции, которая гарантирует участие в Лиге Европы. Перед визитом в гости к Хетафе команда Иманола неожиданно споткнулась с Альмерией (2:2), выдав перед тем серию из трех побед подряд. Вернуться на победный путь было нелегко, ведь Сосьедад потерял двух лидеров из-за дисквалификации – Субименди и Субельдию. Впрочем, у Хетафе было еще больше кадровых проблем. Бордалас едва наскреб заявку из 16 игроков, привлекая молодежь из филиала. "Синих" подкосила эпидемия травм.

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Гости больше контролировали мяч и сумели провести быстрый гол. Барренечеа на дальней штанге замкнул передачу от Беккера с правого фланга. Хетафе отыгрался еще до перерыва. Голкипер сборной Испании Алекс Ремиро после двух крутых сейвов пропустил от Латасы. Но 23-летнему форварду не суждено было стать автором гола. Ведь за мгновение до этого сфера уже пересекла линию ворот после удара Оскара. Это подтверждают стопкадры VAR.

Почти сразу после перерыва Сосьедад едва не пропустил еще один гол-призрак. Ле Норман выносил мяч с линии пустых ворот. На сей раз VAR спас басков.

Гости владели инициативой, пропуская одновременно острые контратаки на собственные ворота. В конце концов матч завершился ничьей (1:1), которая дарит шанс ближайшим преследователям басков. Бетис находится на расстоянии трех очков, Валенсия – четырех. Хетафе поднялся на девятую строчку, обойдя Вильяреал.

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