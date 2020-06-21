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Реал Сосьедад – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча, в котором "бланкос" могут вернуть лидерство Ла Лиги

21 июня 22:58 - Читати українською
Реал Сосьедад – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча, в котором "бланкос" могут вернуть лидерство Ла Лиги
Реал Сосьедад – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча, в котором "бланкос" могут вернуть лидерство Ла Лиги

Реал Сосьедад в рамках 30-го тура испанской Примеры принимает Реал Мадрид. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 30-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад – Реал Мадрид начался в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Субельдия, Мерино – Порту, Эдегор, Оярсабаль – Исаак

Запасные: Мойя, Субиарре, Муньос, Пачеко, Элустондо, Янузай, Сурутуса, Лопес, Субименди, Джуара, Лобе, Хосе Виллиан

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос – Хамес Родригес, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареоля, Альтубе, Милитао, Азар, Модрич, Бэйл, Асенсио, Б. Диас, Мэнди, М. Диас, Родриго, Хави Эрнандес

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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