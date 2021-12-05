Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2 – видео голов и обзор матча
09:37 - Читати українською
Мадридский Реал победил Реал Сосьедад в 16-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Жуниор Винисиус 47’
Лука Йович 57’
47’ Жуниор Винисиус
57’ Лука Йович
Винисиус простреливался с первых мгновений, но отличиться сумел после перерыва после прекрасно разыгранной комбинации с Йовичем. Лука же через несколько минут удвоил преимущество Реала, забив головой.
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Прекрасный момент довести счет до разгромного имел Винисиус, но Ремиро в конце встречи спас. "Сливочные" набрали 39 очков и теперь опережают ближайшего преследователя на вершине таблицы на 8 пунктов. Сосьедад с 29 зачетными баллами расположился пятым.
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