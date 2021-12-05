Мадридский Реал победил Реал Сосьедад в 16-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Винисиус простреливался с первых мгновений, но отличиться сумел после перерыва после прекрасно разыгранной комбинации с Йовичем. Лука же через несколько минут удвоил преимущество Реала, забив головой.

Реал победил Сосьедад благодаря перфомансу Винисиуса и Йовича – Мадрид потерял Бензема, но сделал заявку на чемпионство