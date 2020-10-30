Первый тайм запомнился контролем мяча от Реал Сосьедад и травмой Инсинье. А во второй половине Политано обыгрался с Бакайоко и пробил из-за пределов штрафной – мяч после рикошета залетел в ворота. Несмотря на попытки испанцев отыграться, Наполи даже в меньшинстве удержал победу – вторую желтую увидел перед собой Осимхен.

Лига Европы: Бенфика крупно победила, Джеррард заменой дожал Лех с Кравцом, ПСВ восстановил справедливость

Таким образом, Наполи одержал первую победу в текущем сезоне Лиги Европы и поднялся на вторую строчку группы F с тремя очками – Реал Сосьедад имеет столько же.