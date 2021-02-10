Еще два поединка 1/16 финала Лиги Европы перенесены на нейтральные арены, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Реал Сосьедад будет принимать Манчестер Юнайтед не в родном Сан-Себастьяне, а в Турине. Парадокс, но другой испанский город оказался безопасным для гостей из других стран – Вильярреал станет "домом" норвежского Мольде в поединке с Хоффенхаймом. Еще ранее объявили, что Бенфика будет играть против Арсенала не в Лиссабоне, а в Риме.

Добавим, что поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся 18 и 25 февраля.

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