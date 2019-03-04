Реал Сосьедад – Атлетик – 0:2 – видео голов и обзор матча

Атлетико на выезде обыграл Реал Сосьедад в 26-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад – Атлетик на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 26 тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2

Голы: Мората, 30, 33

Удаление: Коке, 62

Победу команде Диего Симеоне принес дубль Альваро Мораты, который отличился уже во втором матче подряд.

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Таким образом, Атлетико набрал 53 очка и оторвался от третьего Реала на 5 пунктов. Реал Сосьедад занимает 9-ое место, имея в своем активе 35 зачетных пунктов.