Дэвид Алаба и Иско присоединились к партнерам по команде в лазарете "сливочных".

Испанец и австриец стали очередными игроками Реала, сдавшими положительный тест на коронавирус. Ранее неприятные новости получили Бейл, Лунин, Марсело, Модрич, Асенсио и Родриго, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Этим потери мадридцев не ограничиваются. Каравахаль и Себальос не сыграют против басков из-за травм, а Каземиро дисквалифицирован.

Соответственно, на матч против Атлетика Бильбао в рамках 21-го тура Ла Лиги, который будет сыгран 22 декабря, в распоряжении Карло Анчелотти осталось всего 14 игроков первой команды. В этой связи наставник включил в список ряд представителей молодежки.

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