Реал сообщил Хамесу, что он остается

Мадридский Реал решил сохранить хавбека Хамеса Родригеса.

Хамес Родригес снова будет выступать в составе мадридского Реала. По информации AS, "сливочные" сообщили колумбийцу, что он остается в команде.

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Причинами издание называет позорное поражение от Атлетико (3:7) в контрольном матче, а также травму Марко Асенсио, на которого Зидан планировал делать ставку.

Последние 2 сезона Хамес провел на правах аренды в Баварии, но немцы не стали выкупать контракт за 42 млн евро. Летом игроком интересовались Атлетико и Наполи.

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