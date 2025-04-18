"Сливочные" следят за 20-летним испанцем, но руководство еще не решило, нужен ли команде еще один защитник и какую сумму клуб готов заплатить за игрока “вишен”.

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По информации Relevo, Дин Хёйсен точно покинет Борнмут летом. На испанца претендуют Бавария, Ливерпуль, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Челси. Также Тоттенхэм заинтересован в услугах защитника.

Отмечается, что в контракте Хёйсена предусмотрена опция выкупа за 58 млн евро, и все клубы английской Премьер-лиги готовы ее активировать. Сам игрок, вероятно, предпочтет остаться в Англии.

В текущем сезоне Дин провел 26 матчей в АПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Он также дебютировал в сборной Испании, проведя два матча в Лиге наций УЕФА.

К слову, в системе Челси находится Михаил Мудрик, но украинец не играет из-за проблем с допингом.

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