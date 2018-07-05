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Реал согласовал трансфер Одриосолы

10:51 50 Читати українською
Реал согласовал трансфер Одриосолы
Альваро Одриосола / Getty Images

Защитник Реал Сосьедада Альваро Одриосола стал еще на шаг ближе к переходу в Реал Мадрид.

Альваро Одриосола близок к переходу в Реал за 40 миллионов евро, сообщает AS.

Реал официально опроверг слухи о трансфере Мбаппе

Мадридский клуб согласовал с Реал Сосьедадом трансфер 22-летнего защитника именно за эту сумму.

В переговоры относительно последних деталей перехода были вовлечены президент басков Хокин Аберрибай и генеральный директор "сливочных" Хосе Анхель Санчес.

Королевский клуб ранее получил нового наставника Хулена Лопетеги, а также подписал украинского голкипера Андрея Лунина.

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