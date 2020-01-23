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Реал согласовал трансфер форварда Малаги

23 января 22:23 99 Читати українською
Реал согласовал трансфер форварда Малаги
Уго Вальехо / фото с открытых источников

Нападающий Малаги Уго Вальехо продолжит карьеру в мадридском Реале.

Клубы уже договорились обо всех деталях. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время, утверждает AS.

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Сумма будущего трансфера не разглашается. После перехода в Реал форвард будет отдан в аренду Депортиво до конца сезона-2019/2020.

Отметим, что 19-летний Вальехо является воспитанником Малаги. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второго испанского дивизиона, в которых результативными действиями не отметился. Форвард сыграл один матч за юношескую сборную Испании U-19.

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Испания Трансферы Малага Малага Реал Мадрид Реал Мадрид Уго Вальехо Уго Вальехо
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