Реал согласовал трансфер форварда Малаги

Нападающий Малаги Уго Вальехо продолжит карьеру в мадридском Реале.

Клубы уже договорились обо всех деталях. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время, утверждает AS.

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Сумма будущего трансфера не разглашается. После перехода в Реал форвард будет отдан в аренду Депортиво до конца сезона-2019/2020.

Отметим, что 19-летний Вальехо является воспитанником Малаги. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второго испанского дивизиона, в которых результативными действиями не отметился. Форвард сыграл один матч за юношескую сборную Испании U-19.

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