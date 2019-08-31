Реал согласовал трансфер Бруну Фернандеш за космическую сумму, – СМИ

Мадридцы нашли долгожданное усиления для линии полузащиты в лиссабонском Спортинге.

Реал договорился о трансфере хавбека Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.

Реал и ПСЖ согласовали трансфер Наваса, – Marca

"Сливочные" заплатят за игрока сборной Португалии 70 млн евро, однако сезон 2019/20 он проведет в Спортинге. Полузащитник "львов" должен стать альтернативой Полю Погба, который так и не оказался на Сантьяго Бернабеу этим летом. В сезоне-2018/19 на клубном уровне Фернандеш стал автором 32 забитых мячей и 18 голевых передач.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бруну Фернандеша – известны причины

Напомним, ранее на хавбека Спортинга претендовали Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, однако английские гранды отпугнула слишком высокая цена на игрока.