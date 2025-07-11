Реал решил продать Виктора Муньоса в Осасуну, которая выступает в Ла Лиге. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Мадридский клуб получит за 21-летнего испанца шесть миллионов евро. В соглашении также предусмотрено, что "сливочные" будут иметь 50% от суммы будущей перепродажи. Стоит заметить, что Transfermarkt оценивает вингера в один миллион евро, поэтому Реал существенно улучшил свою прибыль от трансфера.

К слову, Виктор Муньос сыграл за первую команду мадридцев в четырех матчах, включая два матча на Клубного ЧМ-2025. За Кастилью вингер провел 63 встречи, отметившись 13 голами и оформив семь ассистов.

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