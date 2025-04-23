Реал близок к подписанию соглашения с вингером команды Винисиусом, которого хотели переманить на Ближний Восток.

Саудовская Аравия мечтала пригласить в свой чемпионат Винисиуса. Ранее СМИ сообщали, что Винисиус сможет заработать около 1 млрд евро, если покинет Реал.

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Как информирует Фабрицио Романо, бразилец почти согласовал новый контракт со "сливочными". Продолжаются обсуждения только одного условия – срока действия соглашения, будет ли оно действовать до 2030 года, или 2029-го. Отмечается, что вингер всегда хотел остаться в Реале.

Напомним, Винисиус переехал в Мадрид в 2018 году. Всего за "бланкос" он сыграл в 311 матчах, в которых забил 105 голов и отдал 79 ассистов. Бразилец с Реалом трижды завоевывал титул чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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