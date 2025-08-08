Гонсало Гарсия заявил о себе на весь футбольный мир во время КЧМ-2025, где оформил за Реал четыре гола за шесть матчей.

Мадридцы решили, что нужно продлить соглашение с 21-летним форвардом, чтобы сохранить его в команде. Как сообщает AS, Реал и Гарсия договорились о новом соглашении, которое будет действовать до 2030 года. В контракте прописана клаусула в 1 млрд евро.

Стоит заметить, что Гонсало Гарсия стал в один ряд с легендами "сливочных", которые также сделали прыжок от академии до первой команды, забив четыре гола в первых 10 матчах за Реал. Столько же как Гарсия оформил голов Эмилио Бутрагеньо и лишь на один больше Рауль.

