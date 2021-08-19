Реал согласовал новый контракт с Бензема, – журналист
16:06 - Читати українською
Мадридский Реал уже на финишной прямой в переговорах с нападающим команды Каримом Бензема.
Карим Бензема имеет продлить контракт с мадридским Реалом до 2023 года, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
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Действующее соглашение с французским форвардом рассчитано до лета 2022 года. Добавим, что недавно Бензема сыграл свой 560 матч за Реал, войдя в топ-10 гвардейцев королевского клуба.
В прошлом сезоне Карим провел 46 матчей в составе Реала в прошлом сезоне, записав в свой актив 30 голов и 9 ассистов.
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