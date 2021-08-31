Реал подписал контракт с Камавинга и в ближайшее время представит француза в статусе своего игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Ренн согласился на предложение мадридцев в размере 31 млн евро плюс бонусы, а сам игрок уже успел пройти медосмотр.

К слову, в нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга провел 6 матчей во всех турнирах. В структуре Ренна он воспитывался с 11 лет. В прошлом сезоне Камавинга сыграл 39 матчей, в которых отметился голом и 3 ассистами.

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