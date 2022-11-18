Реал был признан лучшим клубом 2022 года, Карло Анчелотти – лучшим тренером, а Карим Бензема – лучшим игроком.

Мадридский Реал ожидаемо собрал пять наград на Globe Soccer Awards – ежегодной церемонии, на которой определяются клубы и личности, которые достигли наибольших высот в футболе.

Азар слезно просит прощения у болельщиков Реала за провальный период в Мадриде

Реал был признан лучшим клубом 2022 года, Флорентино Перес – лучшим президентом, Карло Анчелотти – лучшим тренером, а Карим Бензема – лучшим игроком. В номинации "лучший функционер" также победил представитель мадридского клуба, им стал Хосе Анхель Санчес. Это стало возможным благодаря победе "сливочных" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Победители в разных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Реал удержал тяжелую победу над Кадисом – гол экс-карпатовца едва не испортил триумфальное возвращение Крооса