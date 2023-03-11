Реал хочет быть готов к любому решению суда по делу Барселоны и Энрикеса Негрейры.

Мадридский клуб выпустил заявление по мотивам обвинений, вынесенных прокуратурой каталонцам вчера.

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"Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против ФК Барселона и двух ее президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также их отношения с бывшим вице-президентом Технического комитета судей Энрикесом Негрейрой, президент завтра, 12 марта, в 12:00 срочно собирает Совет директоров, чтобы принять решение о действиях, которые Реал сочтет целесообразными в связи с этим вопросом", – информирует пресс-служба "сливочных".

Напомним, Барселону подозревают в многолетнем нечестном сотрудничестве с Негрейрой, который обеспечивал клубу "правильных" судей и определенные привилегии.

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