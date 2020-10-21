Отсутствие капитана Серхио Рамоса на поле в поединках Лиги чемпионов стало плохой приметой для мадридского Реала.

"Сливочные" 7 раз проиграли в последних восьми матчах ЛЧ без капитана, сообщает Gracenote Live.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Серхио Рамос не сыграл с Шахтером из-за травмы. Наставник мадридцев Зинедин Зидан выставил в центре обороны пару Милитао-Варан. Последний отметился автоголом уже в первом тайме.

Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с чемпионом Украины. За "горняков", кроме Варана, забили Тете и Соломон.

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