Реал снова проиграл матч Лиги чемпионов без Серхио Рамоса
22:51 - Читати українською
Отсутствие капитана Серхио Рамоса на поле в поединках Лиги чемпионов стало плохой приметой для мадридского Реала.
завершено
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Тете 29’
Рафаэль Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаэль Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
"Сливочные" 7 раз проиграли в последних восьми матчах ЛЧ без капитана, сообщает Gracenote Live.
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Серхио Рамос не сыграл с Шахтером из-за травмы. Наставник мадридцев Зинедин Зидан выставил в центре обороны пару Милитао-Варан. Последний отметился автоголом уже в первом тайме.
Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с чемпионом Украины. За "горняков", кроме Варана, забили Тете и Соломон.
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