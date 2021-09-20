Реал снова потерял Карвахаля из-за травмы
17:10 - Читати українською
Защитник Реала Даниэль Карвахаль вернулся в лазарет мадридского клуба.
завершено
Жуниор Винисиус 86’
Карим Бензема 88’
86’ Жуниор Винисиус
88’ Карим Бензема
Даниэль Карвахаль получил повреждения икроножной мышцы правой ноги во время матча против Валенсии (2:1) и был заменен на 26-й минуте, сообщает Marca.
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Детали повреждения и сроки восстановления сам игрок попросил не разглашать. Стоит отметить, что травмы преследовали Даниэля в течении последнего сезона, и он только в августе вернулся на поле.
После 5-ти туров Ла Лиги мадридцы возглавляют турнирную таблицу, оторвавшись от Атлетико на два очка.
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