Даниэль Карвахаль получил повреждения икроножной мышцы правой ноги во время матча против Валенсии (2:1) и был заменен на 26-й минуте, сообщает Marca.

Бензема и Винисиус вывели Реал на первое место – видеообзор матча против Валенсии – 2:1

Детали повреждения и сроки восстановления сам игрок попросил не разглашать. Стоит отметить, что травмы преследовали Даниэля в течении последнего сезона, и он только в августе вернулся на поле.

После 5-ти туров Ла Лиги мадридцы возглавляют турнирную таблицу, оторвавшись от Атлетико на два очка.

Реал вырвал победу над Интером: мадридцы демонстрируют класс, мощный тайм "нерадзурри" и общая сырость миланцев