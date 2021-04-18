Мадридцы мониторят ситуацию форварда в лагере "горожан", утверждает Daily Star.

Челси – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча

Реал заинтересован в подписании контракта с англичанином. "Сливочные" считают, что прогресс Фила Фодена и уменьшения игрового времени Стерлинга повышают шансы на трансфер. Ныне нападающий доволен своим положением в Сити.

В свою очередь Реал видит Стерлинга идеальной звездой в расцвете сил, которая станет важным звеном между молодыми талантами и ветеранами команды. Летом Мадрид попытается оформить переход британца, контракт которого с "горожанами" действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.

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