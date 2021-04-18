Реал снова положил глаз на Стерлинга – Мадрид "получил" позитивный сигнал из Альбиона
Нападающий английского Манчестер Сити Рахим Стерлинг вернулся на радары мадридского Реала. Менеджмент "сливочных" отметил тенденцию, увеличивающую шансы на подписание воспитанника Ливерпуля.
Мадридцы мониторят ситуацию форварда в лагере "горожан", утверждает Daily Star.
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Реал заинтересован в подписании контракта с англичанином. "Сливочные" считают, что прогресс Фила Фодена и уменьшения игрового времени Стерлинга повышают шансы на трансфер. Ныне нападающий доволен своим положением в Сити.
В свою очередь Реал видит Стерлинга идеальной звездой в расцвете сил, которая станет важным звеном между молодыми талантами и ветеранами команды. Летом Мадрид попытается оформить переход британца, контракт которого с "горожанами" действует до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.
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