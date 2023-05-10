Как информирует The Telegraph, мадридский клуб хочет подписать Мбаппе вместе с полузащитником дортмундской Боруссии Джудом Беллингемом.

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Согласно источнику, "сливочные" хотят поставить этих игроков во главе нового проекта и построить вокруг них команду, которая доминировала бы в Европе в течение следующей декады.

Сообщается, что Реал считает, что сейчас ПСЖ переживает кризис внутри клуба, и поэтому является уязвимым. Мадридский клуб намерен воспользоваться этой уязвимостью и переманить Мбаппе.

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года.

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