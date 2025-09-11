Реал недоволен изменением методов подсчета очков и некоторых критериев при голосовании.

Реал может пропустить церемонию вручения “Золотого мяча” 2025 года, информирует Marca. Организатор события France Football в последние месяцы пытался восстановить отношения с мадридцами после того, как они в прошлом году бойкотировали концерт.

Сообщается, что делегация французской организации отправилась в Испанию, но встреча не дала результата.

Вручение "Золотого мяча"-2025 состоится 22 сентября.

В прошлом году Реал бойкотировал церемонию вручения приза как протест против решения отдать награду полузащитнику Манчестер Сити Родри. Боссы Реала утверждали, что награда должна достаться форварду Винисиусу Жуниору.

Реал не понимает, что произошло в прошлом сезоне, особенно причины, которые повлияли на изменение методов подсчета очков и некоторых критериев.

