"Бензема вернулся – это очень важно для команды. Календарь потребует от нас максимума. Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира... До самого марта нас ждет очень много игр.

Анчелотти отказался называть Месси лучшим в истории

Сейчас нам следует оценить игроков. Нужно разобраться, кому нужен отдых, а кто должен работать усерднее. Относительно новичков – нам они не нужны. Думаю, мы в лучшем положении, чем год назад", – сказал Анчелотти Goal.

Если верить словам итальянского специалиста, то Реал снова переходит в режим, которым пользовался, аккумулируя ресурсы на переход Килиана Мбаппе. Напомним, в сезоне 2020/21 Мадрид неожиданно не подписал ни одного новичка ни летом, ни зимой. Прошлой зимой "сливочные" тоже не выходили на рынок.

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