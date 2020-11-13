Мадридский клуб мониторит прогресс атакующего хавбека Доминика Собослая и может оформить трансфер венгра уже летом.

Атакующий хавбек Зальцбурга и сборной Венгрии Доминик Собослай своей игрой привлек внимание Реала. Следующим летом мадридцы готовы расстаться с Иско, а заменой для испанца может стать именно 20-летний венгр. Универсализм Собослая, который может сыграть как под форвардами, так и левого вингера, привлекает боссов Реала, которые раздумывают над подписанием Доминика.

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В последние годы Реал изменил трансферную политику, сосредоточившись преимущественно на трансферах молодых и перспективных звезд. Собослай вполне вписывается в данную стратегию, но мадридцы уже имеют конкурентов в борьбе за венгра. Среди них – Арсенал, Милан и РБ Лейпциг, информирует AS.

Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро – указанная сумма вряд ли станет большой проблемой для "сливочных". Тем более, что его контракт с Зальцбургом истекает уже летом 2022 года.

Напомним, именно гол Собослая вывел Венгрию на Евро-2020. Полузащитник роскошным дальним ударом принес своей национальной команде победу над Исландией (2:1).

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