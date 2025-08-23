Реал следит за Степановым –в Мадриде видят прямую связь украинца с Холандом
Украинский нападающий Артем Степанов находится в сфере интересов Реала.
Королевский клуб рассматривает вариант подписания Артема Степанова в будущем, сообщает Defensa Central.
Украинский форвард, находящийся в аренде в Нюрнберге из Байера, не первый год находится на радарах скаутов "бланкос". В руководстве Реала опасаются, что могут упустить возможность дешево заполучить такого большого таланта, как когда-то было с Эрлингом Холандом.
Контракт Артема Степанова с леверкузенским Байером действителен еще два года – до 30 июня 2027 года. Если 18-летний украинец себя ярко проявит в аренде в Нюрнберге, Реал перейдет к активным действиям уже следующим летом.
