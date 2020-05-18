Реал следит за ситуацией Мальдини в Милане – легенда может получить ключевую должность в испанском клубе

Паоло Мальдини не стоит сильно волноваться в случае потери должности технического директора Милана.

Легендарный защитник "россонери" может трудоустроиться в Реале, утверждает DefensaCentral.

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Напряженные отношения Мальдини с руководством Милана уже давно не являются секретом, а слухи о приходе Ральфа Рангника только добавили масла в огонь. Есть большая вероятность, что Паоло покинет клуб вслед за Звонимиром Бобаном, которого уволили в марте.

Ситуацией может воспользоваться Реал. Президент "сливочных" Флорентино Перес высоко ценит знания на итальянском рынке и огромный авторитет Мальдини. 51-летнему итальянцу могут предложить одну из ключевых должностей в клубной структуре – спортивного директора.

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