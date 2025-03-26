Состоялись ответные матчи в двух четвертьфинальных парах женской Лиги чемпионов. Результаты и отчет о поединках – в этой новости "Футбол 24".

Женская ЛЧ, 1/4 финала, вторые матчи

Лион – Бавария – 4:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Дюморне, 46, Диане, 54, Чавинга, 60, Хегерберг, 90+4 – Бюль, 33

Арсенал – Реал – 3:0 (0:2)

Голы: Руссо, 46, 59, Кальдентей, 49

Лион подтвердил явное преимущество над Баварией и вышел в свой 14-й полуфинал женской ЛЧ. Правда, мюнхенки после домашних 0:2 умудрились выиграть первый тайм во Франции благодаря бильярдному удару Бюль. Лион после перерыва вышел разъяренным и просто смял соперниц, настреляв 4 безответных гола. Оборона Баварии напоминала проходной двор, давая бить в штрафной площадке без всякого сопротивления. Общие 6:1 – сверхуверенный проход подопечных Джо Монтемурро.

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В другом четвертьфинале Реал решил "скопировать" недавнее фиаско сборной Украины против Бельгии в Лиге наций. Мадридки были аутсайдерами дуэли, однако в родных стенах неожиданно прибили Арсенал 2:0. Как и команде Реброва, Реалу еще удалось продержаться тайм на выезде, но затем случилось фиаско.

После отдыха Арсенал все перевернул в свою пользу за 13 минут! Первые 2 гола получились похожими. Подачи Келли с правого фланга – Руссо и Кальдентей спокойно замыкают. Решающим оказался еще один удар Руссо в акробатичном прыжке. Алессия могла оформить хет-трик, если бы не залезла в офсайд.

Тем не менее, 3:0 – Арсенал по сумме двух матчей вырывает победу и в полуфинале сыграет против Лиона. Другую пару сформируют Вольфсбург – Барселона (первая игра завершилась 1:4) и Ман Сити – Челси (2:0), которые проведут ответные матчи четвертьфинала завтра.

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