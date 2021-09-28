Реал принимает Шериф в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", начнется в 22:00. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Мадрид принимает битву лидеров квартета D. В первом туре оба соперника одержали довольно неожиданные победы. Реал вернулся с тремя очками с Милана, обыграв очень непростой Интер (1:0). А Шериф на своем поле сенсационно одолел Шахтер (2:0). Несмотря на оптимистичные прогнозы испанской прессы, Анчелотти таки оставил Лунина снова в запасе.

Стартовые составы

Реал: Куртуа, Милитао, Мигель, Алаба, Начо, Каземиро, Азар, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема

Шериф: Атанасиадис, Костанца, Аддо, Арболеда, Дуланто, Кастаньеда, Коловос, Кристиано, Тиль, Траоре, Яхшибоев