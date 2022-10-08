Реал в ближайшее время планирует начать переговоры с Беллингемом насчет будущего перехода, сообщает The Telegraph.

Беллингем сделал шаг на пути к переходу в Реал – мадридцы выигрывают конкуренцию у клубов из АПЛ

"Сливочные" намерены использовать оригинальный способ, чтобы убедить Джуда выбрать именно Мадрид. Реал сообщит англичанину, что это его единственный шанс перебраться к ним – другого предложения не будет. Ранее "бланкос" так поступили с Мбаппе, который обещал перейти в Реал, но продлил соглашение с ПСЖ.

К слову, в текущем сезоне Джуд сыграл в 12 матчах за Боруссию Дортмунд, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает хавбека в 90 млн евро

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