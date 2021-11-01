Матч Реал Мадрид – Шахтер стартует 3 ноября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на Сантьяго Бернабеу в Мадриде, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. После трех туров ЛЧ "сливочные" набрали 6 пунктов и занимают вторую позицию квартета. Шахтер с одним баллом пока последний.

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Реал – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill отдает предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу Реала выставили коэффициент 1.22, а на три очка Шахтера дают 15.00. Ничья – 6.00. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.53, а тотал менее 2,5 – в 2.37. Как видим, букмекер ожидает большого количества голов.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же. Успех мадридцев оценен коэффициентом 1.24, а победа Шахтера – 13.00. Ничья – 6.00. Самым вероятным итогом игры считается победа Реала со счетом 2:1 – на такой результат предлагают поставить за 6.75. По мнению букмекера, хозяева Сантьяго Бернабеу победят, а в матче будет забито более двух голов. Коэффициент на такой сценарий составляет всего 1.66.

Напомним, Шахтер и Реал уже встречались две недели назад. Королевский клуб на киевском НСК Олимпийский буквально уничтожил "горняков", забив пять "сухих" мячей. В общей сложности команды сыграли между собой пять раз и никогда не играли вничью, на данный момент счет побед в пользу мадридцев - 3:2.

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