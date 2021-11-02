Мадридский Реал сыграет с донецким Шахтером в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Шахтер стартует 3 ноября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на Сантьяго Бернабеу в Мадриде, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После трех туров ЛЧ "сливочные" набрали 6 пунктов и занимают вторую позицию квартета. Шахтер с одним баллом пока последний.

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На территории Украины поединок уже традиционно покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в нашей стране. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоле, приставке) требуется проплаченная подписка. Также онлайн-трансляция матча Шахтер – Реал будет доступна на платформе Volia TV.

Напомним, Шахтер и Реал уже встречались две недели назад. Королевский клуб на киевском НСК Олимпийский буквально уничтожил "горняков", забив пять "сухих" мячей. В общей сложности команды сыграли между собой пять раз и никогда не играли вничью, на данный момент счет побед в пользу мадридцев - 3:2.

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