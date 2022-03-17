Президент мадридцев Флорентино Перес провел встречу с генеральным директором клуба Хосе Санчесом, где обсудил будущее команды и составил список игроков "на выход", утверждает Marca .

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В списке, почти идентичном предыдущему окну, оказались защитник Хесус Вальехо, полузащитник Дани Себальос, вингер Эден Азар, а также нападающие Мариано Диас и Лука Йович. Все они имеют мало игровой практики, поэтому Реал должен сделать все, чтобы их продать. От этого зависит активность клуба на рынке.

Если удастся немного заработать, то, кроме подписания Килиана Мбаппе на правах свободного агента, "сливочные" попытаются совершить трансфер опорного полузащитника Монако Орельена Чуамени.

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