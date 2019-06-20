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Реал сделал ПСЖ предложение по Неймару – весомая сумма плюс один из игроков

09:52 422 Читати українською
Реал сделал ПСЖ предложение по Неймару – весомая сумма плюс один из игроков
Неймар / Reuters

Мадридский Реал хочет приобрести нападающего ПСЖ Неймара и сделал предложение французам.

Мадридский клуб предложил ПСЖ 130 миллионов евро за бразильского форварда, а также на выбор одного из звездных игроков – Хамеса Родригеса или Гарета Бейла.

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Также "сливочные" предложили контракт самому игроку с заработной платой в 30 миллионов евро в год. Сам Неймар предпочитает переход в Барселону, сообщает MundoDeportivo.

Напомним, в прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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К слову, недавно сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара, а главными претендентами на бразильца являются гранды испанского футбола. Французский клуб хочет получить от трансфера одного из лидеров 300 миллионов евро.

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