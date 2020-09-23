Мадридский Реал провел детальное обследование игроков после выявленного COVID-19 у Мартина Эдегора.

У игроков, тренерского штаба и работников Реала не обнаружено следов COVID-19 в организме. Футбоисты уже могут вернуться к тренировкам, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Эдегор сдал положительный тест на коронавирус

Недавно появилась информация, что у хавбека "сливочных" Мартина Эдегора был обнаружен коронавирус, и игрок вроде бы уже покинул базу клуба.

К слову, Реал проведет следующий матч уже 26 сентября, его соперником станет Бетис, который возглавляет экс-тренер Ярмоленко Мануэль Пеллегрини.

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