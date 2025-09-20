Реала без проблем переиграл Эспаньол (2:0) в пятом туре Ла Лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Реал среди недели провел тяжелый матч против Марселя (2:1) в Лиге чемпионов. А Эспаньол отдыхал и набирался сил перед игрой с лидером турнирной таблицы.

Уже на второй минуте мадридцы организовали довольно опасный момент. Каррерас выполнил прострел в штрафную, но Марк Дмитрович перехватил передачу. Реал спокойно контролировал мяч, правда, по большей части это было стерильное владение, которое не приводило к серьезным моментам.

Учитывая, что "сливочные" никак не могли найти подступ к штрафной площадке Эспаньола, поскольку соперник оборонялся слишком плотно, игроки решили попробовать пробить Дмитровича за счет дальних ударов. Федерико Вальверде увидел свободного Эдера Милитао, а защитник идеально обработал мяч и нанес мощный удар. 1:0, идея Реала сработала. Стоит заметить, что на гол мадридцам понадобилось 26 передач, что является рекордом для забитого мяча защитником с сезона 2005/06.

26 - The goal for #RealMadrid ️️, scored by @edermilitao , came after a sequence of 26 passes, a record for a goal scored by a defender in @LaLigaEN since at least the 2005/06 season. Museum. pic.twitter.com/uhona8frm8 — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2025

После перерыва во второй раз мадридцы забили. Винисиус классно протащил мяч, отдал на Мбаппе, которого почему-то оставили оборонцы Эспаньола без опеки, оставив перед ним много свободного пространства. У Килиана было время на то, чтобы оценить все возможности, прицелиться и пробить, находясь за пределами штрафной площади – 2:0. Винисиус и сам был близок к тому, что оформить гол. Впрочем, бразилец упустил прекрасную возможность на 66 минуте, когда после его добивания мяч попал в штангу. Под конец игры Алонсо выпустил на поле Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга.

Победа позволила Реалу увеличить отрыв от Барселоны до пяти баллов, выиграв все игры. Относительно Эспанйьола, то это первое поражение каталонцев в сезоне.

