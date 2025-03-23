Женская команда Реала одержала победу над Барселоной (3:1) в 23 туре Лиги F. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лига F

Барселона – Реал – 1:3

Голы: Грэм Хансен, 67 – Редондо, 41, Вейр, 87, 90+6

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В первом тайме женская команда Барселоны имела огромное преимущество над соперницами из Реала. Впрочем, "кулес" никак не удавалось забить. Зато перед свистком на перерыв Редондо получила передачу с фланга и классным ударом головой переправила мяч в сетку ворот. В конце тайма "блаугранас" имели классную возможность забить, но Шертенляйб попала в перекладину.

Во второй половине игры игроки Барселоны продолжили давить на "сливочных". В итоге это принесло результат и на 67 минуте Грэм Хансен восстановила равновесие, откликнувшись на длинную передачу от партнерши. "Кулес" спустя некоторое время вышли снова вперед, но судья отменил гол, зафиксировав странный офсайд у Хансен.

До финального свистка Вейр сумела добыть для Реала историческую победу, забив дважды в ворота "кулес". Женщины из Мадрида ни разу не выигрывали у Барселоны за 20 очных матчей.

Сейчас "кулес" лидируют в турнирной таблице с 63 баллами. Женская команда Реала отстает на четыре балла и находится на втором месте.

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De cabeza hizo el primero del Real Madrid en Montjuïc



Pon @DAZN_ES y no pierdas detalle#LigaF | #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/5gmKXkNfUT — Liga F (@LigaF_oficial) March 23, 2025

¡La jugada del gol anulado al FC Barcelona! #LigaFenDAZN pic.twitter.com/wmbhKMCtUJ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 23, 2025