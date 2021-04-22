В рамках 31-го тура испанской Примеры Реал на выезде без проблем одолел Кадис. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Катастрофа с Суперлигой и недавно потерянные очки в матче с Хетафе должны были мощно мотивировать Реал на победу в матче с Кадисом, ведь следующая потеря может стать роковой в погоне за чемпионством в Ла Лиге, еще и соперник лишь 13-й в турнирной таблице.

Алавес одолел Вильярреал и покинул зону вылета, Вальядолид на последних минутах спас ничью с Эльче

В общем, дела у Кадиса шли неплохо до 30-й минуты, когда Карлесен встал на ногу Винисиус, и рефери после просмотра VAR назначил 11-метровый. Его без особых проблем реализовал Бензема, и защита хозяев сразу начала сыпаться.

На 33-й минуте Одриосола оказался свободным на дальней штанге, где его сразу заметил Бензема – подача в штрафную, удар головой – 0:2 Под занавес тайма ошибка Хосе Мари привела к потере мяча в собственной штрафной – Каземиро ювелирно навесил – Карим записал в свой актив дубль.

После перерыва Альваро Сервера бросил в бой свежие силы, и в какой-то мере это помогло. Они выровняли игру, стали меньше проваливаться в защите, однако в атаке все равно ничего не удавалось.

Мадридцы же и больше играли на удержание результата, особо не прессинговали, но изредка напоминали о себе стремительными и опасными атаками, которые, однако, ничем не завершились. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "сливочных" – 0:3.

Благодаря набранным трем пунктам подопечные Зидана сравнялись с Атлетико, но возглавили турнирную таблицу по результатам очных встреч (у "матрасников" в запасе одна игра). Также стоит отметить, что забитый мяч стал для Альваро Одриосолы дебютным за клуб, цвета которого он защищает еще с сезона 2018/19.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця