Реал с серьезной задержкой приземлился в Памплоне, где запланирована встреча с Осасуной. До этого команда Зидана на 4 часа застряла в аэропорту Мадрида, сообщает Marca.

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Причиной такой задержки были погодные условия – взлетно-посадочная полоса замерзла, поэтому самолет смог отправиться только в 22:30 по местному времени. Интересно, что в Памплоне ожидается сильный снегопад, а потому Осасуна заранее привлекла дополнительных работников для уборки поля в случае необходимости.

Встреча между Реалом и Осасуной (второе и предпоследнее места в таблице соответственно) начнется сегодня, 9 января, в 22:00.

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