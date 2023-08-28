Нападающий Реала Винисиус Жуниор в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

После продажи Карима Бензема бразилец стал ключевой фигурой в нападении Реала. Впрочем, начало сезона оказалось не очень хорошим. Винисиус получил травму уже в третьем туре, попросив вынужденную замену на 18-й минуте матча с Сельтой.

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В Мадриде были убеждены, что повреждение не серьезное. Об этом даже заявил Карло Анчелотти. Однако поверхностный осмотр ввел в заблуждение. В течение следующих 60 часов воспаление не исчезло, а боль не утихла.

Сегодня Винисиусу сделают МРТ. В Реале опасаются, что у Жуниора разрыв правого подколенного сухожилия, сообщает AS. Если диагноз подтвердится, бразилец пропустит около 5 недель. Он пропустит матчи сборной и по меньшей мере четыре поединка Реала, среди которых дерби против Атлетико.

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