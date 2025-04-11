Защитник Реала Дэвид Алаба, скорее всего, не поможет мадридцам в матче 31-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Алаба получил растяжение правого бедра, из-за чего его участие в игре против Алавеса остается под сомнением, сообщает журналист Мельчор Руис.

Реал провел тренировку после громкого фиаско против Арсенала – в клубе раскрыли состояние Лунина

Отметим, что поединок Ла Лиги состоится в воскресенье, 13 апреля, а уже через 3 дня Реал попытается совершить камбэк в противостоянии с Арсеналом после разгромного поражения (0:3) в первой встрече. Вполне возможно, что Алаба не успеет восстановиться и к матчу против "канониров".

Напомним, Дэвид только в феврале восстановился от тяжелой травмы "крестов", которую залечивал более года. В текущем сезоне австриец сыграл в 12 матчах за Реал, результативными действиями не отличался.

.@David_Alaba es DUDA para Vitoria por sobrecarga muslo derecho — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 11, 2025

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных