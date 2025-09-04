Двое игроков Реала могут покинуть команду, поскольку в некоторых странах еще открыто трансферное окно.

В Турции трансферное окно закрывается 12 сентября. За последние дни несколько клубов Суперлиги хотят усилить свой состав.

"Мбаппе никогда не будет классическим форвардом": обладатель "Золотого мяча" отметил слабые стороны звезды Реала

Как сообщает Diario Sport, турецкие клубы нацелились на игроков Реала. Бешикташ заинтересован в переходе Рауля Асенсио, а Фенербахче готов предложить контракт Давиду Алабе. Наставник "сливочных" Хаби Алонсо рассчитывает на обоих, но не будет возражать их уходу.

Стоит заметить, что летом Реал усилил линию обороны, подписав Альваро Каррераса, Трента Александера-Арнольда, Дина Хёйсена.

Реал в матче с тремя отмененными голами победил Мальорку и поднялся на вершину Ла Лиги – VAR дважды обокрал Мбаппе