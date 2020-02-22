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Реал резко передумал, когда трансфер Бейла был почти согласован, – тренер китайского клуба

16:35 75 Читати українською
Реал резко передумал, когда трансфер Бейла был почти согласован, – тренер китайского клуба
Гарет Бейл / Marca

Главный тренер Цзянсу Сунин Космин Олару рассказал, как сорвался трансфер Гарета Бейла летом 2019 года.

"Все было очень близко. Мы уже договорились с Реалом, но затем они проиграли несколько товарищеских матчей и передумали. Сначала они сказали, что отпустят Бtйла, а мы должны будем выплатить ему только зарплату, а потом вдруг потребовали заплатить и за сам трансфер.

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Все это выбивалось за рамки нашего бюджета, поэтому мы решили искать другого футболиста. Я знаю, что все было готово на 90 процентов, а на утро все изменилось. Хочу подчеркнуть, что это Реал изменил условия, а не мы", – поделился Олару в комментарии газете The National.

К слову, Бейл провел 17 матчей в текущем сезоне за Реал, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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